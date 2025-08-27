Krimi gegen Polen: Volleyballerinnen verpassen Gruppensieg

Die deutschen Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Thailand einen Volleyball-Krimi verloren und den Gruppensieg verpasst. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli vergab in Phuket vier Matchbälle und verlor gegen Favorit Polen mit 2:3 (25:21, 15:25, 25:19, 26:28, 17:19).

Durch Platz zwei in Gruppe G treffen die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im Achtelfinale nun am Samstag auf Olympiasieger und Turnierfavorit Italien.

Das deutsche Team startete gegen den Angstgegner der vergangenen Jahre furios. Nach einem wuchtigen Schlag von Hanna Orthmann stand es 8:4. Besonders im Angriff waren die Deutschen extrem variabel und sicherten sich mit einem Ass von Kapitänin Camilla Weitzel den ersten Satz.

Einwechselspielerinnen bringen Schwung

Doch im zweiten Durchgang konnten die DVV-Frauen weniger Druck erzeugen. Die Polinnen um Magdalena Stysiak kamen besser zum Zug. Im dritten Satz entwickelte sich ein hochklassiger Schlagabtausch. In der entscheidenden Phase legten die Deutschen dann auch dank der eingewechselten Lena Stigrot und Anastasia Cekulaev einen Lauf hin.

Einen kleinen Vorsprung hatte das deutsche Team im vierten Durchgang lange, doch es wurde eng. Stigrot schlug den vermeintlichen Siegpunkt knapp ins Aus. Im Tiebreak leisteten sich die Deutschen zu Beginn einige Aufschlagfehler, blieben aber auf Augenhöhe. Auch die DVV-Auswahl wehrte Matchbälle ab, ehe ein Ass die Polinnen jubeln ließ.