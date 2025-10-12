„Die Bergretter“ 2025: Diese Darsteller gehören zur Besetzung

Die ZDF-Serie „Die Bergretter“ erzählt vom Alltag eines alpinen Rettungsteams, das inmitten der imposanten Landschaft rund um Ramsau am Dachstein im Einsatz ist. Seit 2009 zählt die Produktion zum festen Bestandteil des Abendprogramms und verbindet die Kulisse der Alpen mit Geschichten rund um Zusammenhalt, Verantwortung und persönliche Entscheidungen.

Mit dem Start der 17. Staffel von „Die Bergretter“ setzt das ZDF die langjährige Serie fort. Im Herbst 2025 startet die neue Staffel. Der Auftakt führt das Team zu einem komplexen Todesfall, der alte Konflikte aufbricht und neue Entscheidungen erfordert. Markus und Alex müssen trotz privater Trennung kooperieren, während Tobi und Emilie mit persönlichen Rückschlägen und beruflichen Belastungen umgehen. Damit knüpft die Staffel erneut Rettungseinsätze mit Entwicklungen im privaten Umfeld der Figuren.

Welche Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zum Cast der 17. Staffel „Die Bergretter“? Hier erfahren Sie, wer in der neuen Staffel zu sehen sein wird.

Bekannt ist bereits, welche Darstellerinnen und Darsteller im Auftakt der 17. Staffel von „Die Bergretter“ zu sehen sein werden. Damit knüpft die Serie an einen Cast an, der seit Jahren den Kern der Geschichten am Dachstein bildet.

Im Mittelpunkt steht erneut Sebastian Ströbel als Markus Kofler. Der Schauspieler, den viele auch aus Produktionen wie „Countdown – Die Jagd beginnt“ kennen, verkörpert seit 2014 den Leiter des Bergretterteams. Er ist damit die zentrale Figur der Serie. An seiner Seite spielt Markus Brandl Tobias Herbrechter, der seit der ersten Staffel dabei ist und zu den bekanntesten Gesichtern gehört. Luise Bähr macht das Bergretter-Trio durch ihre Rolle als Sanitäterin Katharina Strasser komplett.

Diese Liste enthält die wichtigsten Schauspieler und ihre Rollen in „Die Bergretter“, Staffel 17:

Sebastian Ströbel als Bergretter Markus Kofler

Luise Bähr als Sanitäterin Katharina Strasser

Markus Brandl als Bergretter Tobi Herbrechter

Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michi Dörfler

Michael Pascher als Mechaniker Rudi Dolezal

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Tina Engel als Monika Winkler

Felix Everding als Lukas Schlosser

Steffen Groth als Lorenz König

Lisa Junick als Mia Steiner

Svenja Wasser als Maren Prädel

Sebastian Klein als Leopold Schuster

Hansi Kraus als Wolfgang Hoffmann

Lola Linnea Padotzke als Leni Prädel

Jochen Paletschek als Daniel Prädel

Ehemalige Schauspieler bei „Die Bergretter“

Mehrere bekannte Rollen wurden in den vergangenen Staffeln aus der Serie verabschiedet. Unter ihnen Peter Herbrechter, gespielt von Michael König, der seit der ersten Folge 2009 Teil des Hauptcasts war. Sein Ausscheiden durch einen Serientod markierte einen Einschnitt für die Serie. Die bekanntesten Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller bleiben dem Cast jedoch auch in Staffel 17 erhalten.

Diese Darsteller waren im bisherigen Cast, sind jedoch für Staffel 17 nicht offiziell bestätigt worden:

Martin Leutgeb als Polizist Gert

Gundula Niemeyer als Verena Auerbach

Martin Gruber als Andreas Marthaler

Martin Klempnow als Toni Stössl

Maxi Warwel als Kommissarin Jessika Pollath

Paula Paul als Bea Kleinert

Mia-Sophie Ballauf als Mia

Dustin Raschdorf als Lukas Hofer

Stefanie Robotka als Hanna Hofer

Ferdinand Seebacher als Simon Plattner

Stephanie Stumph als Sarah Kraus

Michaela Rosen als Johanna Marquardt

Mirko Lang als Benjamin Marasek

Lisa Kreuzer als Tante Maria

Tim Rietz als Leon Dörfler

Antonia Wiedemann als Hanna Hofer

Adrian Bräunig als Lukas Hofer

André Röhner als Thomas Huber

Josephin Busch als Nina Reuther