Staffel 25 von „Die Rosenheim-Cops“: So geht es am 14. Oktober in Folge 2 weiter

„Die Rosenheim-Cops“ ist eine deutsche Vorabend-Krimi-Serie des ZDF im Stil einer Kriminalkomödie, die bereits seit 2002 ausgestrahlt wird. Sie spielt, wie der Name schon sagt, in Rosenheim und im Chiemgau, wo ein Team von verschiedenen Ermittlern Verbrechen mit viel Einsatz und bayerischem Humor aufklärt. Charakteristisch für die Serie ist der Fakt, dass meist ein Duo aus zwei gegensätzlichen Ermittlern gemeinsam einen Fall lösen muss. Beispielsweise trifft ein bodenständiger Ermittler vom Land auf einen Kollegen, der frisch aus der Großstadt versetzt wurde. Neue Mitglieder des Rosenheimer Kommissariats werden typischerweise immer sehr herzlich aufgenommen und schnell integriert.

Inzwischen wurden vierundzwanzig Staffeln von „Die Rosenheim-Cops“ produziert und ausgestrahlt, die 25. Staffel läuft derzeit im Programm des ZDF. Worum geht es in Folge 2 von Staffel 25 am 14. Oktober? Welcher Fall muss gelöst werden und welche Kommissare ermitteln? Wann genau läuft die Episode im TV und Stream? Antworten auf diese Frage sowie weitere nützliche Infos haben wir hier zusammengetragen.

„Die Rosenheim-Cops“: Folge 2 der 25. Staffel am 14. Oktober 2025: „Ein Schwarm für Hansen“

Die zweite Folge der 25. Staffel von „Die Rosenheim-Cops“ trägt den Titel „Ein Schwarm für Hansen“. Besagter Kommissar Sven Hansen ermittelt gemeinsam mit seinem Kollegen Anton Stadler in einem Mordfall: Im Rosenheimer „Museum der Künste“ wird der Direktor Dr. Johannes Lechhuber tot aufgefunden – kurz vor der Eröffnung einer Sonderausstellung. Seine Ehefrau rückt sofort in den Kreis der Verdächtigen, da es von ihr heißt, sie sei ihres Mannes überdrüssig geworden. Ein Mord aus Habgier steht im Raum – möglicherweise hatte sie es auf sein Erbe abgesehen.

Doch auch Lechhubers Stellvertreter Maximilian Metzl ist verdächtig, da er eine Affäre mit der Ehefrau des Ermordeten hatte. Musste der Museumsdirektor sterben, weil er Metzl feuern wollte? Und welche Rolle spielt Pascal Osterkamp, der Kurator der geplanten Sonderausstellung? Wollte er mit dem Mord eventuell krumme Geschäfte vertuschen? Parallel zu den Ermittlungen ist Hansens Cousine Wiebke mit ihrer besten Freundin Olivia zu Besuch in Rosenheim. Olivia, die ihren Freund eifersüchtig machen will, gibt dafür vor, Hansens neue Freundin zu sein.

„Die Rosenheim-Cops“, Staffel 25: Sendetermin der zweiten Folge

Laut den Sendeterminen von „Die Rosenheim-Cops“ laufen die neuen Folgen der 25. Staffel in der Regel dienstags ab 19.25 Uhr im ZDF. Für die zweite Folge mit dem Titel „Ein Schwarm für Hansen“ gelten folgende Termine:

Im Free-TV: Dienstag, 14.10.25, ab 19.25 Uhr im ZDF

Im Stream: Dienstag, 7.10.2025, ab 10 Uhr bis Dienstag, 9.10.2026

Übertragung von „Die Rosenheim-Cops“ im TV und Stream

Da „Die Rosenheim-Cops“ im Programm des Senders ZDF läuft, gibt es die einzelnen Folgen der Serie kostenlos im Free-TV zu sehen. Außerdem lassen sie sich problemlos online im Stream verfolgen, und zwar über die ZDF-Mediathek. Dort stehen die Episoden sowohl vor- als auch nach der Erstausstrahlung im TV abrufbereit zur Verfügung, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum.

Gibt es eine Wiederholung von „Die Rosenheim-Cops“?

Wer eine neue Folge von „Die Rosenheim-Cops“ verpasst haben sollte, muss nicht auf eine Wiederholung im linearen Fernsehen warten, sondern kann ganz einfach auf die ZDF-Mediathek zugreifen. Wie bereits erwähnt, stehen die Episoden nach der TV-Premiere dort für einen festgelegten Zeitraum rund um die Uhr zum Abruf bereit.