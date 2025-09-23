Icon Menü
11 spannende Fakten zum Westallgäuer Oktoberfest 2025 in Weiler: Bier, Blasmusik und mehr!

Oktoberfest im Allgäu

So einmalig fließt das Bier ins Festzelt: 11 Fakten zum Westallgäuer Oktoberfest in Weiler

Vom 2. bis 5. Oktober wird im Westallgäu kräftig gefeiert. Welches spezielle Bier dafür auf den Markt kommt und wieso es Blasmusik zum Nulltarif gibt.
Von Benjamin Schwärzler
    Das Westallgäuer Oktoberfest findet vom 2. bis 5. Oktober in Weiler statt.
    Das Westallgäuer Oktoberfest findet vom 2. bis 5. Oktober in Weiler statt. Foto: Peter Mittermeier (Archiv)

    Was gehört zu einem richtigen Festzelt? Ganz klar: Blasmusik und Bier. Das gilt auch für das Westallgäuer Oktoberfest, das vom 2. bis 5. Oktober in Weiler stattfindet. Ein ganz speziell gebrauter Gerstensaft fließt dort auf eine im ganzen Allgäu wohl einmalige Art und Weise in die Krüge. Wie das funktioniert – und was man sonst über die Großveranstaltung wissen. Hier sind 11 Zahlen und Fakten.

