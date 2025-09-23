Oktoberfest im Allgäu So einmalig fließt das Bier ins Festzelt: 11 Fakten zum Westallgäuer Oktoberfest in Weiler

Vom 2. bis 5. Oktober wird im Westallgäu kräftig gefeiert. Welches spezielle Bier dafür auf den Markt kommt und wieso es Blasmusik zum Nulltarif gibt.