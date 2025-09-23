So einmalig fließt das Bier ins Festzelt: 11 Fakten zum Westallgäuer Oktoberfest in Weiler

Was gehört zu einem richtigen Festzelt? Ganz klar: Blasmusik und Bier. Das gilt auch für das Westallgäuer Oktoberfest, das vom 2. bis 5. Oktober in Weiler stattfindet. Ein ganz speziell gebrauter Gerstensaft fließt dort auf eine im ganzen Allgäu wohl einmalige Art und Weise in die Krüge. Wie das funktioniert – und was man sonst über die Großveranstaltung wissen. Hier sind 11 Zahlen und Fakten.
Oktoberfest im Allgäu
