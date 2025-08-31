Angeklagt wegen Betrug 53-Jähriger bringt das Jobcenter um mehr als 16.000 Euro. So urteilt das Gericht.

Der Mann hatte Bürgergeld und gleichzeitig Krankengeld bezogen. Welche Rolle im Verfahren eine Krankheit des Angeklagten und Versäumnisse des Jobcenters spielen.