57-Jähriger hat tier- und jugendpoonografisches Video verteilt. Jetzt steht er vor Gericht.

Verhandlung vor dem Amtsgericht

57-jähriger Allgäuer verteilt tier- und jugendpornografisches Video

Er steht deshalb vor dem Amtsgericht. Dort räumt er den Vorwurf ein. Wie die Behörden ihn entdeckt haben und was die Richterin für ein Urteil fällt.
Von Olaf Winkler
    Das Amtsgericht Lindau befindet sich auf der Insel am Stiftsplatz. Dort wurde gegen den 57-Jährigen verhandelt.
    Das Amtsgericht Lindau befindet sich auf der Insel am Stiftsplatz. Dort wurde gegen den 57-Jährigen verhandelt. Foto: Lukas Huber

    Den Geschlechtsverkehr eines Jugendlichen mit einem Esel zeigt jenes Video, das ein heute 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Lindau vor einem Jahr über den „WhatsApp“-Status seines Mobiltelefons teilte. Erhalten hatte er es aus einer unbekannten Quelle. Jetzt hatte sich der Mann vor dem Amtsgericht Lindau wegen des Besitzes und der Verbreitung von tier- und jugendpornografischem Material zu verantworten.

