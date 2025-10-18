57-jähriger Allgäuer verteilt tier- und jugendpornografisches Video

Den Geschlechtsverkehr eines Jugendlichen mit einem Esel zeigt jenes Video, das ein heute 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Lindau vor einem Jahr über den „WhatsApp“-Status seines Mobiltelefons teilte. Erhalten hatte er es aus einer unbekannten Quelle. Jetzt hatte sich der Mann vor dem Amtsgericht Lindau wegen des Besitzes und der Verbreitung von tier- und jugendpornografischem Material zu verantworten.

WhatsApp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis