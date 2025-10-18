57-jähriger Allgäuer verteilt tier- und jugendpornografisches Video

Den Geschlechtsverkehr eines Jugendlichen mit einem Esel zeigt jenes Video, das ein heute 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Lindau vor einem Jahr über den „WhatsApp“-Status seines Mobiltelefons teilte. Erhalten hatte er es aus einer unbekannten Quelle. Jetzt hatte sich der Mann vor dem Amtsgericht Lindau wegen des Besitzes und der Verbreitung von tier- und jugendpornografischem Material zu verantworten.
Verhandlung vor dem Amtsgericht
