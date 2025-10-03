Icon Menü
61-Jähriger verurteilt: 3000 kinderpornografische Bilder auf Computer entdeckt

Kriminalität im Allgäu

61-jähriger Mann hat 3000 kinderpornografische Bilder auf dem Rechner.

Mindestens zwei Fotos hatte er im Internet auch hochgeladen. In der Verhandlung spricht er von Blödheit. Wie das Amtsgericht über ihn urteilt.
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    Vor dem Amtsgericht Lindau musste sich der Mann verantworten.
    Vor dem Amtsgericht Lindau musste sich der Mann verantworten. Foto: Lukas Huber

    Mit seiner „Neugier“ und einer „gewissen Sensationslust“ begründete ein 61-jähriger Angeklagter vor dem Amtsgericht in Lindau die Tatsache, dass er sich kinderpornografische Fotos im Internet angeschaut hat. Da er mindestens zwei Fotos auch in eine Suchmaschine hochgeladen hat, verurteilte ihn Richterin Sancak aufgrund von Abruf, Besitz und Verbreitung des Bildmaterials zu einer Bewährungsstrafe.

