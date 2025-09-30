Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Abschiebung aus Flüchtlingsunterkunft in Weiler: Vater wird vor Augen von Frau und Nachbarn festnommen

Migration

„Es ist schlimm für die Kinder“: Vater wird in Handschellen aus Flüchtlingsunterkunft geführt

Ein türkischer Mann wird in Abschiebehaft genommen. Seine Frau und Kinder bleiben zurück. Wie das eine Helferin erlebt und was die Behörde dazu sagt.
Von Anna Feßler
    • |
    • |
    • |
    Rund 70 Erwachsene und Kinder leben in der Flüchtlingsunterkunft in Weiler.
    Rund 70 Erwachsene und Kinder leben in der Flüchtlingsunterkunft in Weiler. Foto: Anna Feßler

    Es waren dramatische Szenen, die sich vergangene Woche vor der Flüchtlingsunterkunft in Weiler abgespielt haben: Die Polizei hat einen türkischen Mann in Handschellen abgeführt und in Abschiebehaft genommen – vor den Augen seiner Frau und der Nachbarn. „Die Frau ist durchgedreht und musste vom Krankenwagen nach Kempten ins Krankenhaus gebracht werden“, sagt Seval Yürük. Nachbarn haben die stellvertretende Vorsitzende des Integrationsbeirats angerufen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden