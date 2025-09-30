„Es ist schlimm für die Kinder“: Vater wird in Handschellen aus Flüchtlingsunterkunft geführt

Es waren dramatische Szenen, die sich vergangene Woche vor der Flüchtlingsunterkunft in Weiler abgespielt haben: Die Polizei hat einen türkischen Mann in Handschellen abgeführt und in Abschiebehaft genommen – vor den Augen seiner Frau und der Nachbarn. „Die Frau ist durchgedreht und musste vom Krankenwagen nach Kempten ins Krankenhaus gebracht werden“, sagt Seval Yürük. Nachbarn haben die stellvertretende Vorsitzende des Integrationsbeirats angerufen.
Migration
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden