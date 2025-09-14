Behörden nennt Zahlen: So haben sich die Asylzahlen im Landkreis Lindau entwickelt

Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) haben von Anfang Januar bis Ende August rund 78.250 Menschen erstmals in Deutschland Schutz bentragt. Das waren etwa halb so viele Asylerstanträge wie im Vorjahreszeitraum. Im Freistaat Bayern das gleiche Bild: 6760 Menschen beantragten hier Asyl. Das sind sogar weniger als Personen, die ausgereist oder abgeschoben worden sind (insgesamt rund 9300).
Flüchtlinge im Allgäu
