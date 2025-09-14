Icon Menü
Aktuelle Asylzahlen im Landkreis Lindau: Ankünfte, Abschiebungen und Herkunftsländer im Jahr 2025

Flüchtlinge im Allgäu

Behörden nennt Zahlen: So haben sich die Asylzahlen im Landkreis Lindau entwickelt

Das Landratsamt nennt Details zu Ankünften, Abschiebungen und Herkunftsländern. Welche Erfahrungen der Landkreis Lindau mit der Bezahlkarte gemacht hat.
Von Steffen Lang
    • |
    • |
    • |
    Geflüchtete Menschen wollen in Deutschland eine neue Heimat finden.
    Geflüchtete Menschen wollen in Deutschland eine neue Heimat finden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) haben von Anfang Januar bis Ende August rund 78.250 Menschen erstmals in Deutschland Schutz bentragt. Das waren etwa halb so viele Asylerstanträge wie im Vorjahreszeitraum. Im Freistaat Bayern das gleiche Bild: 6760 Menschen beantragten hier Asyl. Das sind sogar weniger als Personen, die ausgereist oder abgeschoben worden sind (insgesamt rund 9300).

