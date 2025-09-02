Icon Menü
Allgäuer Küchenchef Bruno Reichart kocht mit Sternekoch Stefan Jäckel im Hotel Edita in Scheidegg

Gastronomie im Allgäu

„Alle kochen nur mit Wasser“: Dieser Allgäuer Küchenchef stand schon mit Paul Bocuse am Herd

Im Hotel Edita in Scheidegg kreiert Bruno Reichart zusammen mit einem Sternekoch aus der Schweiz bald ein besonderes Sechs-Gang-Menü. Wer hinter allem steckt.
Von Benjamin Schwärzler
    • |
    • |
    • |
    Bruno Reichart (63) ist Küchenchef im Hotel Edita in Scheidegg. Zusammen mit einem Sternekoch aus der Schweiz serviert er dort bald ein besonderes Sechs-Gang-Menü.
    Seine Lehre hat er im Hotel Post am Kirchplatz gemacht. Mit 18 zog es ihn dann in die Welt hinaus: Düsseldorf, London, Südafrika, Lech am Arlberg. Er hat auf einem Kreuzfahrtschiff und in einem Kloster gekocht. In Johannesburg stand er sogar mit Paul Bocuse am Herd, dem Übervater aller Spitzenköche. Inzwischen ist Bruno Reichart wieder zurück in seinem Heimatort Scheidegg. Der 63-Jährige ist der Küchenchef im Hotel Edita – und wird dort bald ein ganz besonderes Menü kreieren.

