Diese Frau wird neue Chefin der Polizei Lindenberg

Amtswechsel bei der Polizei Lindenberg: Thomas Hüttinger geht in den Ruhestand. Der 61-Jährige hatte die Leitung der Polizeiinspektion, die für den gesamten oberen Landkreis Lindau zuständig ist, im Mai 2022 von Christian Wucher übernommen. „Sie haben die Dienststelle geprägt – nicht durch laute Worte oder große Gesten, sondern durch Beständigkeit, durch Verlässlichkeit und durch Ihre klare Linie“, sagte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner bei der Verabschiedung auf dem Kulturboden in Lindenberg.

Thomas Hüttinger kam 1988 zur Polizei nach Bayern

Hüttinger begann seinen Polizeidienst 1981 in Nordrhein-Westfalen. 1988 wechselte er nach Bayern. Von München kam er über Fürstenfeldbruck und Immenstadt nach Lindau, wo er zunächst Dienstgruppenleiter war und 2016 zur Kripo wechselte. Er war bis 2022 mit der Aufgabe des stellvertretenden Leiters im Bereich der Eigentumskriminalität betraut, ehe er sich wieder der Schutzpolizei zuwandte – und nach Lindenberg wechselte.

Hier waren die Rahmenbedingungen nicht einfach: dünne Personaldecke, Montagsspaziergänge, Coronademos und anderweitige politische Demonstrationen prägten seine Amtszeit im Westallgäu. Allesamt Ereignisse, die laut Strößner aufgrund seiner ruhigen, pragmatischen Art bei Verlässlichkeit und klarer Linie ohne Zwischenfälle abgearbeitet werden konnten.

Sabrina Kopp ist die neue Chefin der Polizei Lindenberg

Die Polizei Lindenberg bekommt ab 1. Oktober zunächst eine Chefin. Kriminalhauptkommissarin Sabrina Kopp übernimmt für die kommenden sechs Monate die Amtsgeschäfte im Rahmen ihrer „Führungsbewährung für Ämter der vierten Qualifikationsebene“, wie es im Beamtendeutsch heißt – also auf dem Weg für höhere Ämter innerhalb der Polizeiführung.

Die Oberbayerin begann ihre Polizeilaufbahn 2015 und absolvierte das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. In München war sie zunächst Dienstgruppenleiterin in Schwabing, bis sie 2021 in die Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums München wechselte. Zuletzt war sie Schichtleiterin beim Kriminaldauerdienst. Trotz dieser Großstadterfahrung freut Kopp sich auf Lindenberg, „denn ich selbst stamme aus dem ländlichen Bereich“.

Wer ab Mai 2026 die Leitung der PI Lindenberg übernimmt, steht derzeit noch nicht fest.