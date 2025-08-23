Icon Menü
Audi kracht bei Sigmarszell an Brückenpfeiler - Fahrer nennt selbst den Grund für Unfall

Zwischen Schlachters und Rehlings

Audi kracht bei Sigmarszell gegen Brückenpfeiler - Fahrer nennt selbst den Grund

Ein Verletzter und womöglich ein Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls zwischen Schlachters und Rehlings:. Ein Audi prallte dort gegen einen Betonpfeiler.
Von Mark Bihler
    Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, er sei einem Tier ausgewichen (Symbolbild).
    Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, er sei einem Tier ausgewichen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

    Unfall am frühen Freitagmorgen gegen 0.50 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Schlachters und Rehlings: Ein 25-jähriger Audifahrer aus der Schweiz verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Pfeiler der Autobahnbrücke..

    Unfall zwischen Schlachters und Rehlings: Fahrer kommt ins Krankenhaus

    Der Polizei gegenüber gab er an, einem Tier ausgewichen zu sein. Der Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi wurde die Front stark deformiert, wodurch möglicherweise ist es ein Totalschaden.

    Lesen Sie auch: Für einen 52-jährigen Deutschen kommt auf der Lechtalstraße am Freitag jede Hilfe zu spät. Nach einem Sturz verstirbt der Mann noch an der Unfallstelle.

