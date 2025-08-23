Audi kracht bei Sigmarszell gegen Brückenpfeiler - Fahrer nennt selbst den Grund

Unfall am frühen Freitagmorgen gegen 0.50 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Schlachters und Rehlings: Ein 25-jähriger Audifahrer aus der Schweiz verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Pfeiler der Autobahnbrücke..

Unfall zwischen Schlachters und Rehlings: Fahrer kommt ins Krankenhaus

Der Polizei gegenüber gab er an, einem Tier ausgewichen zu sein. Der Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi wurde die Front stark deformiert, wodurch möglicherweise ist es ein Totalschaden.

