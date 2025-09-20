Ausstellung in Ellhofen: Bunte Herbstwälder, verschneite Forstwege und eine Maske aus Venedig

Braune Stämme ragen in die Höhe. Im Hintergrund ein heller Fleck, vielleicht der Waldrand oder eine Lichtung. Fast scheint es, als könne man das Rauschen des Windes in den Wipfeln hören, den Geruch des Waldes riechen, das Knirschen unter den Füßen spüren. Den Titel „Waldpfad“ trägt das Bild von Wolfram Diehl, das aus dem Jahr 1994 stammt. Rund 25 Ölbilder zeigt der Künstler im Dorfstadel in Ellhofen.

