Ausstellung im Westallgäu: Wolfram Diehl zeigt im Dorfstadel Ellhofen Ölmalerei

Kunst im Allgäu

Ausstellung in Ellhofen: Bunte Herbstwälder, verschneite Forstwege und eine Maske aus Venedig

Landschaften, Stillleben, Menschen: Wolfram Diehl zeigt im Dorfstadel Ellhofen rund 25 Ölmalereien aus mehreren Jahrzehnten. Was sich der Maler wünscht.
Von Anna Feßler
    •
    •
    •
    Ölbilder aus mehreren Jahrzehnten zeigt Wolfram Diehl im Dorfstadel in Ellhofen.
    Ölbilder aus mehreren Jahrzehnten zeigt Wolfram Diehl im Dorfstadel in Ellhofen. Foto: Anna Feßler

    Braune Stämme ragen in die Höhe. Im Hintergrund ein heller Fleck, vielleicht der Waldrand oder eine Lichtung. Fast scheint es, als könne man das Rauschen des Windes in den Wipfeln hören, den Geruch des Waldes riechen, das Knirschen unter den Füßen spüren. Den Titel „Waldpfad“ trägt das Bild von Wolfram Diehl, das aus dem Jahr 1994 stammt. Rund 25 Ölbilder zeigt der Künstler im Dorfstadel in Ellhofen.

