Bauen und Wohnen im Allgäu: Gemeinde Heimenkirch forciert innerörtliche Nachverdichtung

Planer präsentiert Analyse

Für mehr Wohnraum im Ort: Diese Allgäuer Gemeinde will Baulücken schließen

Ein Experte hat dem Heimenkircher Gemeinderat erklärt, wieso innerörtliche Nachverdichtung wichtig ist. Wo es aus seiner Sicht großes Potenzial dafür gibt.
Von Lukas Huber
    Der Bereich rund um die Kirche in Heimenkirch ist teils eng bebaut, doch im Dorf gibt es durchaus Potenzial zur Nachverdichtung. Heimenkirch Ortsansicht
    Der Bereich rund um die Kirche in Heimenkirch ist teils eng bebaut, doch im Dorf gibt es durchaus Potenzial zur Nachverdichtung. Heimenkirch Ortsansicht Foto: Matthias Becker (Archiv)

    Die Marktgemeinde Heimenkirch hat in den Jahrzehnten in Sachen Einwohnerzahl eine „rasche Entwicklung“ erlebt. Zu diesem Schluss kommt Städteplaner David McLaren vom Planungsbüro Sieber Consult, der dem Gemeinderat in seiner Sitzung diese Woche eine Potenzialanalyse in Sachen innerörtliche Nachverdichtung präsentiert hat. Dabei erklärte er, welche Vorteile diese hat und zeigte gleichzeitig auf, in welchen Bereichen die größten Potenziale liegen.

