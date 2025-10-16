Für mehr Wohnraum im Ort: Diese Allgäuer Gemeinde will Baulücken schließen

Die Marktgemeinde Heimenkirch hat in den Jahrzehnten in Sachen Einwohnerzahl eine „rasche Entwicklung“ erlebt. Zu diesem Schluss kommt Städteplaner David McLaren vom Planungsbüro Sieber Consult, der dem Gemeinderat in seiner Sitzung diese Woche eine Potenzialanalyse in Sachen innerörtliche Nachverdichtung präsentiert hat. Dabei erklärte er, welche Vorteile diese hat und zeigte gleichzeitig auf, in welchen Bereichen die größten Potenziale liegen.
Planer präsentiert Analyse
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden