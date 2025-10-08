Hier treffen Allgäuer Krautkrapfen auf chinesische Maultaschen

Da wird geschnippelt, geknetet, das Nudelholz geschwungen – und viel gelacht. In der Küche von Hermine Eller im Scheidegg-Hagspiel geht es beim Kochkurs „Chinesische Küche trifft Allgäu“ hoch her. Zusammen mit Köchin und Künstlerin Zuo Aidong und deren Mann Fu Dechao, der zugleich als Dolmetscher dient, weiht sie 14 Kochbegeisterte in einige Geheimnisse der Allgäuer und der chinesischen Küche ein.
Essen und Gesundheit
