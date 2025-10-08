Icon Menü
Bei der Gesundheitswoche in Scheidegg treffen Allgäuer Krautkapfen auf chinesische Maultaschen

Essen und Gesundheit

Hier treffen Allgäuer Krautkrapfen auf chinesische Maultaschen

Bei der Kultur- und Gesundheitswoche in Scheidegg geht es auch ums Kochen. Welche Bedeutung die Küche in der Traditionellen chinesischen Medizin hat.
Von Thomas Gretler
    Viele helfende Hände sind bei der Herstellung der Chinesischen Maultaschen im Einsatz.
    Viele helfende Hände sind bei der Herstellung der Chinesischen Maultaschen im Einsatz. Foto: Thomas Gretler

    Da wird geschnippelt, geknetet, das Nudelholz geschwungen – und viel gelacht. In der Küche von Hermine Eller im Scheidegg-Hagspiel geht es beim Kochkurs „Chinesische Küche trifft Allgäu“ hoch her. Zusammen mit Köchin und Künstlerin Zuo Aidong und deren Mann Fu Dechao, der zugleich als Dolmetscher dient, weiht sie 14 Kochbegeisterte in einige Geheimnisse der Allgäuer und der chinesischen Küche ein.

