Daten aus dem Internet verraten es Aktive Freizeitgestaltung: Wo das Westallgäu am liebsten läuft und radelt

Viele teilen heutzutage Läufe, Radtouren und andere Aktivitäten auf Plattformen wie Strava. Die Daten ermöglichen Einblicke in die Streckenwahl der Sportler.