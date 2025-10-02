Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Beliebte Lauf- und Radstrecken im Westallgäu: Wo Sportler ihre Freizeit genießen

Daten aus dem Internet verraten es

Aktive Freizeitgestaltung: Wo das Westallgäu am liebsten läuft und radelt

Viele teilen heutzutage Läufe, Radtouren und andere Aktivitäten auf Plattformen wie Strava. Die Daten ermöglichen Einblicke in die Streckenwahl der Sportler.
Von Lukas Herr und Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    Was das Wandern und Traillaufen betrifft, ist der Bereich rund um den Hochgrat bei vielen Hobbysportlern beliebt.Läufer verausgaben sich laut Strava-Heatmaps oft am Wasser.
    Was das Wandern und Traillaufen betrifft, ist der Bereich rund um den Hochgrat bei vielen Hobbysportlern beliebt.Läufer verausgaben sich laut Strava-Heatmaps oft am Wasser. Foto: Lukas Huber

    Ausdauersport ist so beliebt wie selten zuvor. Auch im Allgäu verbringen immer mehr Menschen ihre Freizeit auf dem Fahrrad oder beim Laufen. Wo die Menschen im Oberallgäu besonders gerne aktiv unterwegs sind, lässt sich auch im Internet nachvollziehen, denn wer läuft, lässt die Welt daran teilhaben. Sport-Tracking-Apps sind längst mehr als nur ein Trainingswerkzeug; sie sind viel genutzte soziale Netzwerke.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden