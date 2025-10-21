Icon Menü
Bergbahn auf den Säntis wird abgerissen und mit Millionenaufwand neu gebaut

Berg vom Allgäu aus zu sehen

Bekannte Seilbahn auf einem 2500 Meter hohen Gipfel wird abgerissen

Die Bergbahn wird im Frühjahr 2026 abgerissen. Das hat mit einem Lawinenabgang zu tun. Was für die Zukunft geplant ist und was das Vorhaben kostet.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Bergbahn auf den Säntis wird im Frühjahr 2026 abgebaut und erneuert. Foto: Caroline Mittermeier

    Der Gipfel ist an Tagen mit freier Sicht über Hunderte Kilometer zu sehen. Eine Seilbahn führt auf den 2502 Meter hohen Säntis. In wenigen Monaten wird sie komplett erneuert. Ein Millionen-Vorhaben für das Unternehmen.

