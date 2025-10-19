Icon Menü
Biber neben Bahn im Allgäu: Ist die Strecke zwischen Lindau und Kempten bedroht

Wie reagiert das Landratsamt?

Nager am Bahndamm zwischen Lindau und Kempten: „Biber war nie wirklich weg“

Erneute Bedrohung für die Zugstrecke? 2024 wären die geschützten Tiere fast getötet worden, dann wurden sie umgesiedelt. Was die Kreisbehörde nun unternimmt.
Von Lukas Huber
    •
    •
    •
    Im vergangenen Jahr hatte das Landratsamt Lindau ein Biberpaar von der Leiblach am Bahndamm bei Heimenkirch-Riedhirsch nach Frankreich umgesiedelt. Nun scheint der Nager dort zurück zu sein.
    Im vergangenen Jahr hatte das Landratsamt Lindau ein Biberpaar von der Leiblach am Bahndamm bei Heimenkirch-Riedhirsch nach Frankreich umgesiedelt. Nun scheint der Nager dort zurück zu sein. Foto: Patrick Pleul (dpa), Lukas Huber

    „Ich habe letzte Woche die Info bekommen, dass der Biber dort vermutet wird“, sagte der Heimenkircher Bürgermeister Markus Reichart in der jüngsten Gemeinderatssitzung und bezog sich dabei auf die Leiblach am Bahndamm nördlich von Riedhirsch. Gremiumsmitglied Anton Eller hatte sich danach erkundigt. Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Landratsamt bestätigt Sprecherin Sibylle Ehreiser, dass es an der Stelle „wohl zu einer Wiederbesiedlung“ gekommen sei. „Hinweis dafür war ein Biberdamm.“

