Nager am Bahndamm zwischen Lindau und Kempten: „Biber war nie wirklich weg“

„Ich habe letzte Woche die Info bekommen, dass der Biber dort vermutet wird“, sagte der Heimenkircher Bürgermeister Markus Reichart in der jüngsten Gemeinderatssitzung und bezog sich dabei auf die Leiblach am Bahndamm nördlich von Riedhirsch. Gremiumsmitglied Anton Eller hatte sich danach erkundigt. Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Landratsamt bestätigt Sprecherin Sibylle Ehreiser, dass es an der Stelle „wohl zu einer Wiederbesiedlung“ gekommen sei. „Hinweis dafür war ein Biberdamm.“
Wie reagiert das Landratsamt?
