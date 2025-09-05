Icon Menü
Brand gestern in Wangen im Allgäu: 50 Rinder aus Flammen gerettet

Brand im Allgäu

Bauernhof bei Wangen steht in Flammen - 50 Rinder rechtzeitig gerettet

Ein Feuer zerstört einen Heustock in Wangen und verursacht hohen Sachschaden. Anwohner retten rund 50 Rinder rechtzeitig aus dem angrenzenden Stall.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In einem landwirtschaftlichen Gebäude ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)
    In einem landwirtschaftlichen Gebäude ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul,dpa (Symbolbild)

    Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei am frühen Nachmittag im Dachstuhl eines Heustocks ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

    In einem angrenzenden Stall befanden sich etwa 50 Rinder. Sie konnten von Anwohnern ins Freie gebracht und anschließend in benachbarten Ställen untergebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.

    Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis in die Abendstunden an. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch die Flammen beschädigt und ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

