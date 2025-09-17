Icon Menü
Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Platzeck erhält 2025 den Scheidegger Friedenspreis

Zum Tag der Deutschen Einheit

Ex-Ministerpräsident und SPD-Vorsitzender erhält Scheidegger Friedenspreis 2025

Was dem 72-Jährigen die Bezeichnung „Deichgraf“ eingebracht hat, warum ihn eine Allgäuer Marktgemeinde auszeichnet und wodurch er in die Kritik geraten ist.
Von Peter Mittermeier
    Der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, erhält den Scheidegger Friedenspreis.
    Der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, erhält den Scheidegger Friedenspreis. Foto: Soeren Stache/dpa

    Es ist sozusagen die Veranstaltung Platzeck 2.0. Der frühere Ministerpräsident von Brandenburg und SPD-Bundesvorsitzende erhält am Freitag, 3. Oktober, den Scheidegger Friedenspreis. „Er ist eine hochinteressante Persönlichkeit und eine der prägnantesten Politiker in den ostdeutschen Ländern“, sagt Bürgermeister Uli Pfanner. Mit der Auszeichnung ehrt die Westallgäuer Marktgemeinde zum 16. Mal einen Politiker, der sich um die Wiedervereinigung verdient gemacht hat. Platzeck hätte den Preis bereits im vergangenen Jahr erhalten sollen, musste krankheitsbedingt aber absagen.

