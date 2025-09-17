Ex-Ministerpräsident und SPD-Vorsitzender erhält Scheidegger Friedenspreis 2025

Es ist sozusagen die Veranstaltung Platzeck 2.0. Der frühere Ministerpräsident von Brandenburg und SPD-Bundesvorsitzende erhält am Freitag, 3. Oktober, den Scheidegger Friedenspreis. „Er ist eine hochinteressante Persönlichkeit und eine der prägnantesten Politiker in den ostdeutschen Ländern“, sagt Bürgermeister Uli Pfanner. Mit der Auszeichnung ehrt die Westallgäuer Marktgemeinde zum 16. Mal einen Politiker, der sich um die Wiedervereinigung verdient gemacht hat. Platzeck hätte den Preis bereits im vergangenen Jahr erhalten sollen, musste krankheitsbedingt aber absagen.

