Umstrittenes Projekt am Bodensee „Faustschlag ins Gesicht“: Bund Naturschutz denkt über Klage gegen die Stadt Lindau nach

Der Bund Natuschutz kritisiert die Pläne für das Eichwaldquartier. Der Vorsitzende sieht „die Leitplanken der Demokratie“ gefährdet. Kommt ein Bürgerentscheid?