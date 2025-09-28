Icon Menü
Bund Naturschutz kann sich Klage gegen Lindauer Stadtratsbeschluss zum Eichwaldquartier vorstellen

Umstrittenes Projekt am Bodensee

„Faustschlag ins Gesicht“: Bund Naturschutz denkt über Klage gegen die Stadt Lindau nach

Der Bund Natuschutz kritisiert die Pläne für das Eichwaldquartier. Der Vorsitzende sieht „die Leitplanken der Demokratie“ gefährdet. Kommt ein Bürgerentscheid?
Von Olaf Winkler
    Aus der Vogelperspektive: Zwischen Eichwaldstraße und Bahnlinie liegt das Eichwaldquartierin Lindau . Mittendrin liegen die vielen Kleingärten, die im Falle einer Bebauung im Weg wären.
    Aus der Vogelperspektive: Zwischen Eichwaldstraße und Bahnlinie liegt das Eichwaldquartierin Lindau . Mittendrin liegen die vielen Kleingärten, die im Falle einer Bebauung im Weg wären. Foto: Stadt Lindau

    Die Entscheidung des Lindauer Stadtrates für eine umfassende Entwicklung des Eichwaldquartiers hat 24 Stunden später bei der Jahresversammlung des Bund Naturschutz (BN) für viele Emotionen gesorgt. Der BN kann sich sowohl eine Klage dagegen als auch im Nachhinein gegen die Therme vorstellen. Und auch einen Bürgerentscheid bringt BN-Vorsitzender Dr. Maximilian Schuff bei der Versammlung in Opfenbach ins Spiel.

