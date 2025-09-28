„Faustschlag ins Gesicht“: Bund Naturschutz denkt über Klage gegen die Stadt Lindau nach

Die Entscheidung des Lindauer Stadtrates für eine umfassende Entwicklung des Eichwaldquartiers hat 24 Stunden später bei der Jahresversammlung des Bund Naturschutz (BN) für viele Emotionen gesorgt. Der BN kann sich sowohl eine Klage dagegen als auch im Nachhinein gegen die Therme vorstellen. Und auch einen Bürgerentscheid bringt BN-Vorsitzender Dr. Maximilian Schuff bei der Versammlung in Opfenbach ins Spiel.
Umstrittenes Projekt am Bodensee
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden