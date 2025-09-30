Dialekt im Allgäu: Warum „Fasching“ ein Tabu ist und wo die Identität verloren geht

Fasching im Westallgäu? Für Dr. Manfred Renn, der unter anderem einen bayerischen Sprachatlas entwickelt hat, ist die Verwendung dieses Begriffes ein Tabu. Doch hat diese Vokabel aus dem Bairischen das eigentlich übliche „Fasnacht“ oder „Fasnat“ immer mehr zurückgedrängt. Wie überhaupt der in den Medien populäre Dialekt aus Oberbayern das Allgäuerische überlagert. Doch nicht nur bei den Medien sieht Renn die Schuld dafür. Seine Mutmaßung: „Den Allgäuern fehlt es an gesundem Selbstvertrauen.“ So aber gehe ein „wichtiger Teil der lokalen Identität verloren“.
Brauchtum und Sprache
