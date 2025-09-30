Icon Menü
Dialekt im Allgäu: Warum „Fasching“ ein Tabu ist und Identität verloren geht

Brauchtum und Sprache

Dialekt im Allgäu: Warum „Fasching“ ein Tabu ist und wo die Identität verloren geht

Beim Dialekt-Symposium in Weiler widmen sich Heimatpfleger, Sprachforscher und Autoren der heimischen Mundart. Wobei die Allgäuer selbstbewusster sein sollten.
Von Olaf Winkler
    Dr. Manfred Renn kennt sich mit Dialekten und Sprachfärbungen aus. Er war einer der Redner beim Dialekt-Symposium in Weiler.
    Dr. Manfred Renn kennt sich mit Dialekten und Sprachfärbungen aus. Er war einer der Redner beim Dialekt-Symposium in Weiler. Foto: Olaf Winkler, Peter Mittermeier

    Fasching im Westallgäu? Für Dr. Manfred Renn, der unter anderem einen bayerischen Sprachatlas entwickelt hat, ist die Verwendung dieses Begriffes ein Tabu. Doch hat diese Vokabel aus dem Bairischen das eigentlich übliche „Fasnacht“ oder „Fasnat“ immer mehr zurückgedrängt. Wie überhaupt der in den Medien populäre Dialekt aus Oberbayern das Allgäuerische überlagert. Doch nicht nur bei den Medien sieht Renn die Schuld dafür. Seine Mutmaßung: „Den Allgäuern fehlt es an gesundem Selbstvertrauen.“ So aber gehe ein „wichtiger Teil der lokalen Identität verloren“.

