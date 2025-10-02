Ungeschlagen zur Meisterschaft

Die Herren-50-Mannschaft des Tennisclub Oberreute kann wieder einmal auf eine äußerst erfolgreiche Sommersaison zurückblicken. In der Südliga 2 des Bayerischen Tennisverbandes hatten sie zwei Auswärts- und drei Heimspiele zu bewältigen. In allen fünf Begegnungen verließ das Tennisteam den Platz als Sieger und wurde somit ungeschlagen Meister. Auch die Mannschaft der Damen 40 des TCO konnte nach ihrem letztjährigen Aufstieg in die Südliga 3 den Klassenerhalt sichern. Nach fünf Begegnungen platzierten sie sich im Mittelfeld.

