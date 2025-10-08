Dieser Dorfladen im Allgäu macht zum Jahresende zu

Die Tage, an denen Ellhofen einen kleinen Markt mit Artikeln für den täglichen Bedarf hat, sind gezählt: Wie Brigitte Fink, Betreiberin der „Alten Backstube“, mitteilt, wird sie ihren Dorfladen am Löschweiherweg zum Jahresende endgültig schließen – eine Nachfolgeregelung sei derzeit nicht in Sicht. Für die Menschen im Ort hat sie aber auch eine gute Nachricht: Das Café, das sich nebenan im selben Gebäude befindet, möchte sie weiterhin öffnen – zumindest für eine Zeit lang.
Aus nach über 30 Jahren
