Dorfladen im Allgäu schließt: Ellhofen künftig ohne Einkaufsmöglichkeit

Aus nach über 30 Jahren

Betreiberin macht „den Schnitt“: Dieser Dorfladen im Allgäu schließt zum Jahresende

Brigitte Fink betreibt seit über drei Jahrzehnten die „Alte Backstube“ in Ellhofen. Warum sie ihren kleinen Markt schließt – und wie es mit dem Café weitergeht.
Von Lukas Huber
    Die „Alte Backstube“ von Brigitte Fink gilt in Ellhofen als wichtiger Anlaufpunkt in Sachen Nahversorgung. Nun schließt der Dorfladen. Was passiert mit dem Café?
    Die „Alte Backstube“ von Brigitte Fink gilt in Ellhofen als wichtiger Anlaufpunkt in Sachen Nahversorgung. Nun schließt der Dorfladen. Was passiert mit dem Café? Foto: Lukas Huber

    Die Tage, an denen Ellhofen einen kleinen Markt mit Artikeln für den täglichen Bedarf hat, sind gezählt: Wie Brigitte Fink, Betreiberin der „Alten Backstube“, mitteilt, wird sie ihren Dorfladen am Löschweiherweg zum Jahresende endgültig schließen – eine Nachfolgeregelung sei derzeit nicht in Sicht. Für die Menschen im Ort hat sie aber auch eine gute Nachricht: Das Café, das sich nebenan im selben Gebäude befindet, möchte sie weiterhin öffnen – zumindest für eine Zeit lang.

