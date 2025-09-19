Icon Menü
Drogensüchtiger Seriendieb: Amtsgericht Wangen verhängt Haftstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten

Sucht und Kriminalität

Amtsgericht im Allgäu urteilt: Drogensüchtiger Seriendieb muss erneut in Haft

Ein Leben geprägt von Sucht, Straftaten, verpassten Chancen: Wie ein 39-Jähriger trotz Entzug und Therapie tief abstürzt. Und nun vor dem Amtsgericht landete.
Von Wolfgang Kraft
    Nach Seriendiebstählen ist ein 39-Jähriger vor dem Amtsgericht gelandet. Foto: dpa

     „Er ist kein schlechter Mensch“, betonte die im Publikum sitzende Schwester des 39-jährigen Angeklagten. Die Verlesung der Anklageschrift und die Zeugenaussagen zeichneten allerdings ein ganz anderes Bild von ihm. Der als Sachverständiger zugezogene forensische Facharzt Dr. Hermann Assfalg lieferte eine erste Erklärung: „Bei diesem jahrelangen Drogenkonsum hat er Glück, dass er überhaupt noch lebt.“

