Amtsgericht im Allgäu urteilt: Drogensüchtiger Seriendieb muss erneut in Haft

„Er ist kein schlechter Mensch“, betonte die im Publikum sitzende Schwester des 39-jährigen Angeklagten. Die Verlesung der Anklageschrift und die Zeugenaussagen zeichneten allerdings ein ganz anderes Bild von ihm. Der als Sachverständiger zugezogene forensische Facharzt Dr. Hermann Assfalg lieferte eine erste Erklärung: „Bei diesem jahrelangen Drogenkonsum hat er Glück, dass er überhaupt noch lebt.“

Amtsgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straftat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis