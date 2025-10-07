Icon Menü
Eigenes Altelier seit einem Jahr: Künstlerin aus Scheidegg erzählt von ihren Erfahrungen

Herzenswunsch erfüllt

Seit einem Jahr ein eigenes Atelier: Was eine Scheidegger Künstlerin erzählt

Vor einem Jahr hat die Künstlerin Ala Botnarescu in Scheidegg ihr eigenes Atelier eröffnet. Das war schon immer ihr großer Traum. Leicht ist es jedoch nicht.
Von Anna Feßler
    Seit einem Jahr hat die Künstlerin Ala Botnarescu ein Atelier am Kirchplatz in Scheidegg.
    Seit einem Jahr hat die Künstlerin Ala Botnarescu ein Atelier am Kirchplatz in Scheidegg. Foto: Anna Feßler

    Ein eigenes Atelier war schon immer ihr großer Traum. „Als ich dann das Schild zu Vermieten im Schaufenster gesehen habe, dachte ich, ich probiere es einfach mal“, erzählt Ala Botnarescu und zeigt auf die Fensterfront vor ihr. Direkt in der Ortsmitte, gegenüber der katholischen Pfarrkirche, stellt sie nun grafische Zeichnungen und abstrakte Malereien, Fotografien sowie Schmuck aus Naturmaterialien aus.

