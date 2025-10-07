Seit einem Jahr ein eigenes Atelier: Was eine Scheidegger Künstlerin erzählt

Ein eigenes Atelier war schon immer ihr großer Traum. „Als ich dann das Schild zu Vermieten im Schaufenster gesehen habe, dachte ich, ich probiere es einfach mal“, erzählt Ala Botnarescu und zeigt auf die Fensterfront vor ihr. Direkt in der Ortsmitte, gegenüber der katholischen Pfarrkirche, stellt sie nun grafische Zeichnungen und abstrakte Malereien, Fotografien sowie Schmuck aus Naturmaterialien aus.
Herzenswunsch erfüllt
