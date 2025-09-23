Einbrüche und Diebstähle in Isny und Wangen: Jugendlicher sitzt in Untersuchungshaft

In Wangen hat die Polizei am Freitag einen jugendlichen, mutmaßlichen Straftäter festgenommen. Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, mehrere Autos aufgebrochen zu haben. Zudem hatte der Teenager noch so einiges auf dem Kerbholz.

Mindestens fünf Auto-Aufbrüche in Isny und Wangen

Laut Polizeiangaben soll der 16-Jährige in den vergangenen Wochen, teilweise zusammen mit einem 18-jährigen Komplizen, mindestens fünf Fahrzeuge in Isny und in Wangen aufgebrochen haben. Das Duo soll dabei Geldbeutel, Bargeld sowie Wertsachen erbeutet haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen die beiden außerdem mehrfach versucht haben, mit einer geklauten Bankkarte Zigaretten zu kaufen.

Teenager begeht trotz Bewährung Verbrechen

Der 16-Jährige ist kein Unbekannter bei der Polizei. Einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg zufolge ist der Teenager bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er in und um Isny mehrere Einbrüche und Diebstähle begangen hatte. Der damals 15-Jährige hatte der Polizei zufolge zahlreiche Grundstücke auf der Suche nach hochwertigen Gegenständen durchstreift.

Festnahme in Wangen: Polizei beschlagnahmt Diebesgut

Da der 16-Jährige trotz seiner bestehenden Bewährung weiterhin Straftaten beging, haben Ermittler des Hauses des Jugendrechts über die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den obdachlosen Jugendlichen erwirkt. Am Freitag nahmen Beamte des Polizeireviers Wangen den Teenager in seinem Unterschlupf in Wangen fest. Dabei beschlagnahmten die Polizisten zusammen mit Beamten des Kriminaldauerdienstes Diebesgut und Beweismittel aus den Auto-Aufbrüchen und zurückliegenden Taten.

16-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der Jugendliche wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls, besonders schweren Diebstahls und versuchten Betrugs gegen den Tatverdächtigen in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Jugendliche in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen des Hauses des Jugendrechts zu weiteren Taten, die dem 16-Jährigen zuzuschreiben sein dürften, dauern derzeit an.