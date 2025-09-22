Icon Menü
Emil Herzog siegt beim Radkriterium in Wangen und übertrumpft die Seriensieger aus dem Allgäu

Radsport im Allgäu

Überragender Auftritt beim Radkriterium: Emil Herzog ist der „König von Wangen“

Emil Herzog schlägt den Seriensiegern vom RSC Kempten ein Schnippchen und gewinnt das Kriterium der Rad-Union Wangen. Wie es für Georg Steinhauser gelaufen ist.
Von Susi Weber
    •
    •
    •
    Emil Herzog hat das Radkriterium in Wangen gewonnen - und damit auch das Goldene Rad der Stadt. Der 20 Jahre alte Profi aus Weiler-Simmerberg ging früher selbst für die Rad-Union Wangen an den Start.
    Emil Herzog hat das Radkriterium in Wangen gewonnen - und damit auch das Goldene Rad der Stadt. Der 20 Jahre alte Profi aus Weiler-Simmerberg ging früher selbst für die Rad-Union Wangen an den Start. Foto: Susi Weber

    Es dauerte ein Weilchen, bis die Weichen gestellt gewesen waren beim 91. Wangener Radkriterium. Zunächst punkteten die „Abosieger“ Dario Rapps, Andreas Mayr und Jonas Schmeiser vom RSC Kempten, die seit 2021 hier gewannen, und Florian Hamm vom Team 54x11. Ab der zweiten Wertung schaltete sich aber Emil Herzog ein. Dem 20-Jährigen vom Team Red-Bull-Bora-hansgrohe kam es später zugute, dass er frühzeitig Zählbares auf sein Punktekonto brachte. Denn Roger Kluge punktete erst im vierten Wertungsgang erstmals – zu spät, um dem beherzt und taktisch klug fahrenden Herzog noch gefährlich zu werden.

