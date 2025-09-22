Überragender Auftritt beim Radkriterium: Emil Herzog ist der „König von Wangen“

Es dauerte ein Weilchen, bis die Weichen gestellt gewesen waren beim 91. Wangener Radkriterium. Zunächst punkteten die „Abosieger“ Dario Rapps, Andreas Mayr und Jonas Schmeiser vom RSC Kempten, die seit 2021 hier gewannen, und Florian Hamm vom Team 54x11. Ab der zweiten Wertung schaltete sich aber Emil Herzog ein. Dem 20-Jährigen vom Team Red-Bull-Bora-hansgrohe kam es später zugute, dass er frühzeitig Zählbares auf sein Punktekonto brachte. Denn Roger Kluge punktete erst im vierten Wertungsgang erstmals – zu spät, um dem beherzt und taktisch klug fahrenden Herzog noch gefährlich zu werden.

