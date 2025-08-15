Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Er war der Manager von Revolverheld: Allgäuer Sascha Stadler kämpft sich nach Gehirnblutung ins Leben zurück

„Aufgeben ist keine Option“

Er war Manager von Revolverheld: Allgäuer kämpft sich nach Gehirnblutung ins Leben zurück

Sascha Stadler war Manager einer der erfolgreichsten Rockbands Deutschlands. Dann entgeht er dem Tod nur knapp. Er gibt aber nicht auf. Wie es ihm heute geht.
Von Benjamin Schwärzler
    • |
    • |
    • |
    Sascha Stadler ist 2015 als "Künstlermanager des Jahres" mit dem LEA-Award ausgezeichnet worden. In der Branche ist das so etwas wie der Oscar. Nun kämpft er sich nach seiner Gehirnblutung weiter ins Leben zurück.
    Sascha Stadler ist 2015 als "Künstlermanager des Jahres" mit dem LEA-Award ausgezeichnet worden. In der Branche ist das so etwas wie der Oscar. Nun kämpft er sich nach seiner Gehirnblutung weiter ins Leben zurück. Foto: Sammlung Sascha Stadler

    Er hatte eine Rockband, deren Musikvideo auf VIVA zu sehen war. Er war mit Udo Lindenberg im Kino. „Reservoir Dogs“ von Quentin Tarantino. Er hat aus einer völlig unbekannten Musikgruppe eine der erfolgreichsten Rockbands Deutschlands gemacht: Revolverheld. Dafür hat er 2015 den LEA-Award als „Künstlermanager des Jahres“ erhalten – eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und für ihn ein persönlicher Ritterschlag.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden