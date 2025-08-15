Er war Manager von Revolverheld: Allgäuer kämpft sich nach Gehirnblutung ins Leben zurück

Er hatte eine Rockband, deren Musikvideo auf VIVA zu sehen war. Er war mit Udo Lindenberg im Kino. „Reservoir Dogs“ von Quentin Tarantino. Er hat aus einer völlig unbekannten Musikgruppe eine der erfolgreichsten Rockbands Deutschlands gemacht: Revolverheld. Dafür hat er 2015 den LEA-Award als „Künstlermanager des Jahres“ erhalten – eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und für ihn ein persönlicher Ritterschlag.
„Aufgeben ist keine Option“
