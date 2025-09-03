Neue Veranstaltung im Allgäu: Was beim „Erba Music Festival“ in Wangen geboten ist

Auf dem geschichtsträchtigen Erba-Gelände in Wangen, auf dem 2024 die Landesgartenschau stattgefunden hatte, werden die Räumlichkeiten der Spinnerei zur Kulturbühne. Vom 26. September bis 2. Oktober feiert dort das „Erba Music Festival“ seine Premiere. An vier Abenden haben 25 Künstler, Musiker und DJs mit unterschiedlichen Programmen ein gemeinsames Ziel: Kultur erlebbar machen.

Acht DJs legen bei der Clubnacht auf

Schlager mit Kultcharakter (Freitag, 26. September). Sie interpretieren den Schlager der 70er-Jahre neu. Bereits auf der Landesgartenschau hatten „Papis Pumpels“ für Furore gesorgt. Nun kehrt die Band nach Wangen zurück.

Clubnacht – House, Electro & mehr (Samstag, 27. September). Ein altes Baumwolllager mit Industriecharme – und mittendrin: acht DJs auf zwei Floors. Elektronische Musik von Afro-House bis hin zu warmen House-Grooves. Jedes DJ-Set dauert 90 Minuten.

Kopfhörer, Mischpult, Laptop: Das gehört bei einem DJ zur Grundausstattung. Foto: Christian Flemming

Poetry Slam (Sonntag, 28. September). Moderator Marvin Suckut, der schon über 500 Poetry Slams gewonnen hat, bringt sechs Wortakrobaten auf die Bühne.

Rock ’n’ Roll & Oldie-Night (Donnerstag, 2. Oktober). Mit mehr als 1500 Auftritten gehören „The Monroes“ zu den erfolgreichsten Live-Bands in Österreich. Ein Zeitsprung in die musikalische Ära der 50er und 60er.

Veranstalter Das Festival wird veranstaltet von Hot Like Beats (Wangen), unter anderem bekannt für das Stadl Clubbing im Weinstadel Rimmele (ab Oktober wieder am ersten Freitag im Monat).

Tickets Erhältlich ab sofort online auf www.spinnereievents.de oder www.hotlikebeats.de