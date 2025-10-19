Dieser Musiker war in seinem Leben 48.000 Stunden in Sachen Musik unterwegs

Wenn es um Unterhaltungsmusik geht, kommt im Westallgäu niemand an dem Namen Eugen Huber vorbei. Viele tausend Stunden hat er zusammen mit anderen Musikern bei Bällen und Tanztees gespielt. Und nicht nur das: Im Spielermoos hat er in einer Garage ein kleines Museum geschaffen. Als „großartige Sammlung zur Lindenberger Musikgeschichte“, bezeichnete es Kulturreferentin Hannelore Windhaber bei der Eröffnung der Westallgäuer Kunstausstellung. Dort überreichte sie Eugen Huber zusammen mit Bürgermeister Eric Ballerstedt den Kulturpreis der Stadt.
Musiker bekommt Kulturpreis
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden