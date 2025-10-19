Icon Menü
Eugen Huber bekommt den Kulturpreis der Westallgäuer Stadt Lindenberg

Musiker bekommt Kulturpreis

Dieser Musiker war in seinem Leben 48.000 Stunden in Sachen Musik unterwegs

Eugen Huber hat in 62 Jahren bei unzähligen Bällen, Tanztees und anderen Veranstaltungen gespielt. Dazu hat er ein kleines Museum zur Musikgeschichte geschaffen.
Von Peter Mittermeier
    Eugen Huber hat den Lindenberger Kulturpreis 2025 erhalten. Mit auf dem Bild sind seine Frau Roswitha, Bürgermeister Eric Ballerstedt und Kulturreferentin Hannelore Windhaber.
    Eugen Huber hat den Lindenberger Kulturpreis 2025 erhalten. Mit auf dem Bild sind seine Frau Roswitha, Bürgermeister Eric Ballerstedt und Kulturreferentin Hannelore Windhaber. Foto: Thomas Gretler

    Wenn es um Unterhaltungsmusik geht, kommt im Westallgäu niemand an dem Namen Eugen Huber vorbei. Viele tausend Stunden hat er zusammen mit anderen Musikern bei Bällen und Tanztees gespielt. Und nicht nur das: Im Spielermoos hat er in einer Garage ein kleines Museum geschaffen. Als „großartige Sammlung zur Lindenberger Musikgeschichte“, bezeichnete es Kulturreferentin Hannelore Windhaber bei der Eröffnung der Westallgäuer Kunstausstellung. Dort überreichte sie Eugen Huber zusammen mit Bürgermeister Eric Ballerstedt den Kulturpreis der Stadt.

