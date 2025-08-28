Neuer Stadionsprecher: Dieser Eishockey-Oberligist verpflichtet die „Stimme der Nationalmannschaft“

Der EV Lindau hat einen neuen Stadionsprecher – und der bringt sogar Länderspielerfahrung mit an den Bodensee. Marcus Haider ist die neue Stimme beim Eishockey-Oberligisten. „Er weiß, wie man eine Halle elektrisiert, wie man Emotionen entfacht und das Publikum ins Spiel holt“, freut sich Marketingvorstand Patrick Meier und ergänzt: „Für uns ist das ein absoluter Coup, der unser stetiges Wachstum und unsere Professionalisierung unterstreicht.“

Marcus Haider war viele Jahre bei den Ravensburg Towerstars

Marcus Haider hat eine beeindruckende Vita als Stadionsprecher: Über 25 Jahre lang war er die Stimme der Ravensburg Towerstars und und prägte die Atmosphäre bei den Heimspielen Mehr als 1000 Einsätze in der DEL2 stehen in seinem Portfolio. Im November 2024 haben sich der Verein und der damals 47-Jährige dann allerdings überraschend getrennt. Offenbar gab es „interne Differenzen“. Über die genauen Gründe wollten sich beide Seiten nicht äußern.

Erfahrung auf höchstem Niveau bringt er in jedem Fall reichlich mit. Haider ist seit 2012 die Stimme der Eishockey-Nationalmannschaft. Über 180 Länderspiele und internationale Turniere in ganz Deutschland hat er auf höchstem Niveau moderiert. Zudem ist er seit neun Jahren als Stadionsprecher bei Frisch Auf Göppingen in der Handball-Bundesliga (mehr als 200 Spiele) und seit vier Jahren bei den Razorbacks Ravensburg in der German Football League aktiv.

Nun soll er die BPM-Arena im Eichwald zum Kochen bringen. Die neue Saison in der Oberliga Süd beginnt am 19. September. Ihr erstes Heimspiel haben die Islanders zwei Tage später gegen Peiting. Haider wird die Moderation übernehmen und das bestehende Team verstärken. Darüber hinaus übernimmt er die Rolle des Spieltagsmanagers. Bislang lagen diese Aufgaben auf einer einzelnen Schulter. Künftig werden sie auf mehrere Personen verteilt.

Im Eisstadion in Lindau haben bis zu 1250 Zuschauer Platz

„Mit Marcus Haider gewinnen wir nicht nur eine starke Stimme, sondern auch einen echten Eventmanager“, sagt Steffen Tölzer, der beim Oberligisten als „Head of Marketing“ fungiert. Mit der Verpflichtung des Stadionsprechers der Nationalmannschaft unterstreicht Lindau seinen Anspruch, „sportlich wie organisatorisch weitere Maßstäbe zu setzen“. So formuliert es der Verein in einer Pressemitteilung. Jedes Heimspiel soll „nicht nur ein sportliches Highlight, sondern ein unvergessliches Event“ werden. Das Eisstadion im Eichwald bietet Platz für 1250 Zuschauer. Es ist aber nur selten ausverkauft.

Haider selbst freut sich auf seinen neuen Job: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen der Islanders, die Visionen und Konzepte für die Zukunft haben mich schnell überzeugt.“ Gemeinsam mit den Fans und allen Helfern wolle er dazu beitragen, „dass die Heimspiele zu einem einzigartigen Event werden“, um die Mannschaft von Trainer Michael Baindl auf dem Weg zur direkten Play-off-Qualifikation zu unterstützen.

