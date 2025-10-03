Icon Menü
Fahrverbot für Motorräder: Bürgermeister fordert Maßnahmen gegen tödliche Unfälle

Verkehr im Allgäu

„Das einzige, was dort hilft“: Bürgermeister fordert Fahrverbot für Motorräder auf beliebter Strecke

Zwei tote Biker allein in diesem Jahr. Die Kreisstraße zwischen Wangen und Kißlegg ist beliebt, aber gefährlich. Deshalb gibt es deutliche Forderungen.
Von Jan Peter Steppat
    Die Kreisstraße zwischen Beutelsau (bei Wangen) und Kißlegg ist eine beliebte Bikerstrecke.
    Zwei tote Motorradfahrer allein in diesem Jahr. Die zahlreichen Unfälle auf der Kreisstraße zwischen Beutelsau (bei Wangen) und Kißlegg erhitzen weiterhin die Gemüter. Nun kam das Thema im Stadtrat in Wangen zur Sprache.

