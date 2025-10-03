„Das einzige, was dort hilft“: Bürgermeister fordert Fahrverbot für Motorräder auf beliebter Strecke

Zwei tote Motorradfahrer allein in diesem Jahr. Die zahlreichen Unfälle auf der Kreisstraße zwischen Beutelsau (bei Wangen) und Kißlegg erhitzen weiterhin die Gemüter. Nun kam das Thema im Stadtrat in Wangen zur Sprache.
Verkehr im Allgäu
