Diese Kirche im Allgäu wird einmal im Monat ein besonderer Ort für gläubige Pilger

Der kleine Ort mit der Kirche hoch oben auf dem Hügel war fast zugeparkt – wie schon oft an einem 13. des Monats, dem sogenannten Fatima-Tag. Er soll an die Marienerscheinung im portugiesischen Ort Fatima erinnern, die im Jahr 1917 an sechs Tagen, jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober stattgefunden haben sollen. Demgemäß finden auch die Fatima-Tage in Maria-Thann statt, von Mai bis Oktober. Jedes Mal wird zusätzlich ein zweiter Geistlicher zur Festmesse eingeladen.
Kirche im Allgäu
