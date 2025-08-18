Icon Menü
Fatima-Tage in Maria-Thann: Pilger erleben besondere Marienfeste von Mai bis Oktober

Kirche im Allgäu

Diese Kirche im Allgäu wird einmal im Monat ein besonderer Ort für gläubige Pilger

In der Wallfahrtskirche in Maria-Thann findet von Mai bis Oktober die Fatima-Tage statt. Der Pfarrer holt sich Unterstützung. Was Portugal damit zu tun hat.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Wallfahrtskirche Maria-Thann gilt als eines der schönsten Gotteshäuser im Allgäu.
    Die Wallfahrtskirche Maria-Thann gilt als eines der schönsten Gotteshäuser im Allgäu. Foto: Matthias Becker

    Der kleine Ort mit der Kirche hoch oben auf dem Hügel war fast zugeparkt – wie schon oft an einem 13. des Monats, dem sogenannten Fatima-Tag. Er soll an die Marienerscheinung im portugiesischen Ort Fatima erinnern, die im Jahr 1917 an sechs Tagen, jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober stattgefunden haben sollen. Demgemäß finden auch die Fatima-Tage in Maria-Thann statt, von Mai bis Oktober. Jedes Mal wird zusätzlich ein zweiter Geistlicher zur Festmesse eingeladen.

