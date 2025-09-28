Icon Menü
Feuerwehr Simmerberg nach Brand: Erste Sanierungsmaßnahmen und Neubeschaffungen

Bürgermeister informiert über Ursache

Nach dem Brand bei der Feuerwehr Simmerberg: Es ist Zeit für Wünsche, aber....

Wie geht es mit der Simmerberger Wache weiter? Der Bürgermeister informiert über neue Erkenntnisse. Die Gemeinde bringt erste Maßnahmen auf dem Weg.
Von Lukas Huber
    Das Feuer im Simmerberger Gerätehaus ging wahrscheinlich vom Tanklöschfahrzeug aus, vermutlich in Folge eines technischen Defekts. Darüber informierte Bürgermeister Tobias Paintner.
    Das Feuer im Simmerberger Gerätehaus ging wahrscheinlich vom Tanklöschfahrzeug aus, vermutlich in Folge eines technischen Defekts. Darüber informierte Bürgermeister Tobias Paintner. Foto: Lukas Huber (Archiv)

    „Wir wollen die Feuerwehr Simmerberg schnellstmöglich wieder in Dienst stellen“, betonte am Donnerstag der Weiler-Simmerberger Bürgermeister Tobias Paintner im Umwelt- und Bauausschuss.

