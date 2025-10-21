Icon Menü
Fotovoltaik-Technik: Eniosol bezieht neue Firmenräume im Argental

Spezialist für Photovoltaik

In der Garage angefangen: Wie sich die Firma Eniosol in zehn Jahren entwickelt hat

In der elterlichen Garage hat alles angefangen: Zehn Jahre nach der Gründung bezieht Eniosol im Argentaler Gewerbegebiet eine Lagerhalle und neue Büros.
Von Olaf Winkler
    Groß war das Interesse an den Fachvorträgen zur Fotovoltaik, Elektro-Mobilität und zu Wärmepumpen.
    Groß war das Interesse an den Fachvorträgen zur Fotovoltaik, Elektro-Mobilität und zu Wärmepumpen. Foto: Olaf Winkler

    Auch bei herbstlichem Dauergrau am Vormittag: Das Interesse an der Nutzung der Fotovoltaik scheint groß. Zumindest ließ darauf die Einweihung der neuen Räume der auf die PV-Technik konzentrierten Firma Eniosol im interkommunalen Gewerbegebiet im Argental schießen. Zahlreiche Besucher kamen, um sich die Lagerhalle samt der Büroräume anzusehen und sich über das Thema zu informieren.

