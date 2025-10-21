In der Garage angefangen: Wie sich die Firma Eniosol in zehn Jahren entwickelt hat

Auch bei herbstlichem Dauergrau am Vormittag: Das Interesse an der Nutzung der Fotovoltaik scheint groß. Zumindest ließ darauf die Einweihung der neuen Räume der auf die PV-Technik konzentrierten Firma Eniosol im interkommunalen Gewerbegebiet im Argental schießen. Zahlreiche Besucher kamen, um sich die Lagerhalle samt der Büroräume anzusehen und sich über das Thema zu informieren.
Spezialist für Photovoltaik
