Freibäder im Landkreis Lindau schließen: Letzte Chance für Badevergnügen

Sommer 2025 geht zu Ende

Diese Freibäder im Westallgäu schließen nach dem Wochenende

Wann das Lindenberger Hallenbad in die neue Saison startet – und warum sich zwei Westallgäuer-Freibäder schon vor dem Ende der Ferien verabschieden.
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    Freibad Oberreute Baden Sommersaison Westallgäu Abkühlung Rutsche
    Freibad Oberreute Baden Sommersaison Westallgäu Abkühlung Rutsche Foto: Gemeinde Oberreute

    Ein durchwachsener Sommer neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Daran ändern auch die prognostizierten Sonnentage am Wochenende nichts – zumal für Mitte der letzten Ferienwoche schon wieder Regen vorhergesagt ist.

    Diese Bäder öffnen am Sonntag letztmals

    Darauf hat bereits am Donnerstag die Gemeinde Oberreute reagiert und das Saisonende des Freibads angekündigt. Wie das Gästeamt mitteilt, öffnet es zum letzten Mal an diesem Sonntag (ab 9 Uhr). Danach geht die Einrichtung in den Winterschlaf.

    Gleiches gilt für das Bad in Röthenbach-Rentershofen, das in den vergangenen Monaten ebenfalls vielen eine Abkühlung bot und nur noch bis Sonntag öffnet (ab 9.30 Uhr). „Wir danken allen Badegästen, die unser schönes Freibad besucht haben und hoffentlich ein paar schöne Stunden genießen konnten“, schreibt Bürgermeister Stephan Höß am Freitag.

    Wo kann man nach den Ferien noch baden?

    Wie die anderen Bäder im Westallgäu auf den Wetterumschwung reagieren, bleibt abzuwarten. Sollte es indes im Spätsommer noch warme Tage geben, stehen weiterhin viele freie Badestellen zur Verfügung – beispielsweise am Waldsee in Lindenberg oder auch am Bodensee in Lindau.

    Außerdem: An diesem Montag, 8. September, öffnet in Lindenberg auch wieder das Hallenbad, das zuletzt eine Sommerpause gemacht hat. Die Öffnungszeiten sind auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

