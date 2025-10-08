Fußball im Westallgäu „Es geht in die falsche Richtung“: Trainer des TSV Heimenkirch erklärt seinen Rücktritt

Adrian Philipp gibt beim Fußball-Landesligisten TSV Heimenkirch das Traineramt ab. Was die Gründe dafür sind und wie die Nachfolge am Rehwinkel geregelt wird.