„Es geht in die falsche Richtung“: Trainer des TSV Heimenkirch erklärt seinen Rücktritt

Adrian Philipp zieht die Reißleine. Zum zweiten Mal – und nun endgültig. Der 41-Jährige ist als Trainer beim TSV Heimenkirch zurückgetreten. Als Grund nennt er die anhaltenden gesundheitlichen Probleme, deretwegen er eigentlich bereits nach der Vorsaison aufhören wollte. Seinen Abschied hatte er im Frühsommer bereits verkündet. Weil der Fußball-Landesligist aber keinen passenden Nachfolger gefunden hatte, machte er dann doch weiter. „Er hat uns damit einen Riesengefallen getan“, betont Vorstand Patrick Steib.
Fußball im Westallgäu
