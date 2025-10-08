Icon Menü
Fußball-Landesliga: Adrian Philipp tritt als Trainer des TSV Heimenkirch zurück

Fußball im Westallgäu

„Es geht in die falsche Richtung“: Trainer des TSV Heimenkirch erklärt seinen Rücktritt

Adrian Philipp gibt beim Fußball-Landesligisten TSV Heimenkirch das Traineramt ab. Was die Gründe dafür sind und wie die Nachfolge am Rehwinkel geregelt wird.
Von Benjamin Schwärzler
    Adrian Philipp (links) läuft mit Co-Trainer Nino Hartinger in Richtung Kabine. Der Chefcoach des TSV Heimenkirch hat seinen Rücktritt erklärt.
    Adrian Philipp (links) läuft mit Co-Trainer Nino Hartinger in Richtung Kabine. Der Chefcoach des TSV Heimenkirch hat seinen Rücktritt erklärt. Foto: Florian Wolf

    Adrian Philipp zieht die Reißleine. Zum zweiten Mal – und nun endgültig. Der 41-Jährige ist als Trainer beim TSV Heimenkirch zurückgetreten. Als Grund nennt er die anhaltenden gesundheitlichen Probleme, deretwegen er eigentlich bereits nach der Vorsaison aufhören wollte. Seinen Abschied hatte er im Frühsommer bereits verkündet. Weil der Fußball-Landesligist aber keinen passenden Nachfolger gefunden hatte, machte er dann doch weiter. „Er hat uns damit einen Riesengefallen getan“, betont Vorstand Patrick Steib.

