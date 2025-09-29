Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Podcast „Nachholspiel“ in Lindenberg: Uli Köhler über den FC Bayern, Uli Hoeneß und Leroy Sane

Fußball-Talk im Allgäu

Reporterlegende lästert im Allgäu über Ex-Bayern-Star: „Hat sich vom Leistungssport verabschiedet“

Der Fußball-Podcast „Nachholspiel“ bringt ein Feuerwerk an Anekdoten nach Lindenberg. Uli Köhler plaudert launig aus dem Nähkästchen – und frotzelt ordentlich.
Von Benjamin Schwärzler
    • |
    • |
    • |
    Bayern-Reporter Uli Köhler (links) erzählt Mario Harter beim Live-Podcast in Lindenberg viele Anekdoten von der Säbener Straße.
    Bayern-Reporter Uli Köhler (links) erzählt Mario Harter beim Live-Podcast in Lindenberg viele Anekdoten von der Säbener Straße. Foto: Lukas Huber

    Mit Uli Köhler ist es wie mit einem Fass Bier auf dem Oktoberfest: einmal angestochen, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Die 74 Jahre alte Reportlegende war als Special Guest beim Live-Auftritt des Fußball-Podcasts „Nachholspiel“ in Lindenberg dabei – und er lieferte zuverlässig wie Harry Kane beim Elfmeter. Steile Thesen, Frotzeleien in Richtung Säbener Straße, launige Anekdoten – es wurde der erwartet kurzweilige Abend.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden