Reporterlegende lästert im Allgäu über Ex-Bayern-Star: „Hat sich vom Leistungssport verabschiedet“

Mit Uli Köhler ist es wie mit einem Fass Bier auf dem Oktoberfest: einmal angestochen, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Die 74 Jahre alte Reportlegende war als Special Guest beim Live-Auftritt des Fußball-Podcasts „Nachholspiel“ in Lindenberg dabei – und er lieferte zuverlässig wie Harry Kane beim Elfmeter. Steile Thesen, Frotzeleien in Richtung Säbener Straße, launige Anekdoten – es wurde der erwartet kurzweilige Abend.
Fußball-Talk im Allgäu
