Gemeindeschwestern im Allgäu helfen Patienten und sorgen für Entlastung der Ärzte

Neues Modell

Pflege: Gemeindeschwestern im Allgäu helfen Patienten und sorgen für Entlastung der Ärzte

In einem bayernweiten Modellprojekt betreuen im Westallgäu „Community Health Nurses“ Patienten. Das sind die Aufgaben der Schwestern - und so kommen sie an.
Von Peter Mittermeier
    Die Gemeindeschwestern Silvia Grebbin und Diana Scholz bei der Arbeit an einem Patienten in der Praxis von Dr. Franz-Josef Sauer (Mitte).
    Die Gemeindeschwestern Silvia Grebbin und Diana Scholz bei der Arbeit an einem Patienten in der Praxis von Dr. Franz-Josef Sauer (Mitte). Foto: Peter Mittermeier

    Sie sollen Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Pflegebedarf unterstützen und gleichzeitig Arztpraxen entlasten: Die Rede ist von Community Health Nurses (CHN), auf deutsch Gemeindeschwestern.

