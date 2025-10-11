Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Großbaustelle bis 2029: Wie die B12 und B32 im Allgäu vom Millionenprojekt betroffen sind

Großbaustelle kündigt sich an

Ein Kreisverkehr soll diese zwei wichtige Bundesstraßen im Allgäu verbinden

Wo in Hergatz (Landkreis Lindau) die B12 und B32 zusammenkommen, kündigt sich eine Großbaustelle an. Das Staatliche Bauamt Kempten nennt Details zum Projekt.
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    Viel Grün umgibt derzeit den Kreuzungsbereich der beiden Bundesstraßen. Der neue Kreisel rückt etwas näher an Hergatz (im Bild oben) heran.  
    Viel Grün umgibt derzeit den Kreuzungsbereich der beiden Bundesstraßen. Der neue Kreisel rückt etwas näher an Hergatz (im Bild oben) heran.   Foto: Olaf Winkler

    Schon seit längerer Zeit hat das Staatliche Bauamt Kempten den Neubau des Kreuzungsbereiches der beiden Bundesstraßen 12 und 32 bei Hergatz (Landkreis Lindau) auf der Prioritätenliste. Nun wird das Vorhaben konkret: Die Pläne für den Bau eines neuen Kreisverkehres und einer neuen Brücke über die Bahnstrecke liegen auf dem Tisch. Und grundsätzlich sind auch 13 Millionen Euro dafür vom Bund genehmigt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden