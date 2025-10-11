Ein Kreisverkehr soll diese zwei wichtige Bundesstraßen im Allgäu verbinden

Schon seit längerer Zeit hat das Staatliche Bauamt Kempten den Neubau des Kreuzungsbereiches der beiden Bundesstraßen 12 und 32 bei Hergatz (Landkreis Lindau) auf der Prioritätenliste. Nun wird das Vorhaben konkret: Die Pläne für den Bau eines neuen Kreisverkehres und einer neuen Brücke über die Bahnstrecke liegen auf dem Tisch. Und grundsätzlich sind auch 13 Millionen Euro dafür vom Bund genehmigt.
Großbaustelle kündigt sich an
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden