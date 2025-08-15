Icon Menü
„Große Cannabisplantage in Vorarlberg: 47-Jähriger mit 1.500 Pflanzen festgenommen“

Drogenanbau gestoppt

Polizei hebt Cannabisplantage aus: Fast 1500 Pflanzen entdeckt

Ein 47-Jähriger wird in Vorarlberg festgenommen. Er soll in großem Stil Cannabiskraut hergestellt haben. Um welche Mengen es geht.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Diese Cannabisplantage hat die Polizei ausgehoben.
    Diese Cannabisplantage hat die Polizei ausgehoben. Foto: Landespolizeidirektion Vorarlberg

    Ein 47-Jähriger soll in größerem Stil Cannabiskraut angebaut haben. Wie die Vorarlberger Polizei jetzt (14. August) mitteilte, ist der Mann bereits im Februar festgenommen worden. Bei Hausdurchsuchungen in den Bezirken Dornbirn und Bludenz wurden unter anderem insgesamt knapp 1.500 Cannabispflanzen sichergestellt.

    Das war allerdings noch nicht alles: Bei gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchungen stießen die Beamten circa 16 Kilogramm Cannabispollen sowie 500 Gramm Cannabiskraut sichergestellt.

    Mann wurde in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

    Der Mann steht nach Polizeiangaben außerdem in Verdacht, von Juli 2023 bis Februar 2025 insgesamt 84 Kilogramm Cannabiskraut erzeugt zu haben.

    Der Verdächtige wurde in die Justizvollzugsanstalt Feldkirch eingeliefert und wird wegen Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

