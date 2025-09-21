Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Großes Wasserschutzgebiet in Röthenbach geplant: Das sind die Folgen für Landwirte und Bauprojekte

Versorgung mit Trinkwasser

Diese Allgäuer Gemeinde landet plötzlich in einem Wasserschutzgebiet: Das sind die Folgen

Der Versorger WHO will seine Quellen sichern und muss dafür die Schutzzonen ausweiten. Was das für Landwirte, künftige Baugebiete und Hausbesitzer bedeutet.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Auf ein Wasserschutzgebiet weist dieses Schild hin.
    Auf ein Wasserschutzgebiet weist dieses Schild hin. Foto: Daniel Karmann/dpa

    In einem sind sich alle Beteiligten einig: Wasser ist die wohl wichtigste Ressource und sie muss geschützt werden. In der Praxis führt das freilich zu Diskussionen. Die wird es auch in Röthenbach geben. Der Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch-Opfenbach will seine dortigen Quellen weitere 30 Jahre nutzen. Dafür aber muss das Wasserschutzgebiet erheblich erweitert werden. Das gehe mit „Einschränkungen in Röthenbach einher“, sagte der WHO-Vorsitzende Markus Reichart bei einer Info-Veranstaltung im örtlichen Pfarrheim. Welche Folgen der Plan für Landwirte, Hausbesitzer und die Gemeinde hat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden