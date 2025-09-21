Diese Allgäuer Gemeinde landet plötzlich in einem Wasserschutzgebiet: Das sind die Folgen

In einem sind sich alle Beteiligten einig: Wasser ist die wohl wichtigste Ressource und sie muss geschützt werden. In der Praxis führt das freilich zu Diskussionen. Die wird es auch in Röthenbach geben. Der Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch-Opfenbach will seine dortigen Quellen weitere 30 Jahre nutzen. Dafür aber muss das Wasserschutzgebiet erheblich erweitert werden. Das gehe mit „Einschränkungen in Röthenbach einher“, sagte der WHO-Vorsitzende Markus Reichart bei einer Info-Veranstaltung im örtlichen Pfarrheim. Welche Folgen der Plan für Landwirte, Hausbesitzer und die Gemeinde hat.
Versorgung mit Trinkwasser
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden