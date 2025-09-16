Icon Menü
Gymnasium Lindenberg neues Schuljahr: Abitur, G9 Schulsystem und keine Exen mehr

Schulen im Westallgäu

Neuer Abiturjahrgang, aber keine Exen: Dieses Allgäuer Gymnasium blickt auf das neue Schuljahr

Das Gymnasium in Lindenberg bereitet sich mit der Umstellung auf G9 auf das Abitur vor. Schulleiterin Karin Ulrich erklärt, was das für die Schule bedeutet.
Von Lara Schäle
    Das Gymnasium in Lindenberg hat in diesem Schuljahr wieder einen Abitursjahrgang. Schulleiterin Karin Ulrich freut sich auf die neuen Abiklassen.
    Das Gymnasium in Lindenberg hat in diesem Schuljahr wieder einen Abitursjahrgang. Schulleiterin Karin Ulrich freut sich auf die neuen Abiklassen. Foto: Anna Feßler, Benjamin Schwärzler (Archivbilder)

    Endlich wieder Abitur – auch im Westallgäu. Mit dem Start des neuen Schuljahrs ist das Gymnasium in Lindenberg wieder neunstufig (G9) und hat somit nach einer „Pause“ im letzten Jahr wieder einen Abiturjahrgang.

