Neuer Abiturjahrgang, aber keine Exen: Dieses Allgäuer Gymnasium blickt auf das neue Schuljahr

Endlich wieder Abitur – auch im Westallgäu. Mit dem Start des neuen Schuljahrs ist das Gymnasium in Lindenberg wieder neunstufig (G9) und hat somit nach einer „Pause“ im letzten Jahr wieder einen Abiturjahrgang.
Schulen im Westallgäu
Endlich wieder Abitur – auch im Westallgäu. Mit dem Start des neuen Schuljahrs ist das Gymnasium in Lindenberg wieder neunstufig (G9) und hat somit nach einer „Pause“ im letzten Jahr wieder einen Abiturjahrgang.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden