Mehr Mediziner durch Genossenschaft? Westallgäuer Ratsgremium positioniert sich

Der Heimenkircher Gemeinderat hat sich am Montag über die Verbesserung medizinischen Versorgung im Westallgäu unterhalten und am Ende einhellig einen Beschluss gefasst: dass der Markt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) auf genossenschaftlicher Basis unterstützt – erst auf hausärztlicher, dann auch auf fachärztlicher Basis.
Mangel an Hausärzten
