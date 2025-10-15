Icon Menü
Hausarzt im Landkreis Lindau: Gemeinderat von Heimenkirch unterstützt genossenschaftliches MVZ-Modell

Mangel an Hausärzten

Mehr Mediziner durch Genossenschaft? Westallgäuer Ratsgremium positioniert sich

Kann ein genossenschaftlich organisiertes MVZ die medizinische Versorgung im Westallgäu stärken? Das Gremium von Heimenkirch stellt sich hinter das Konzept.
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    Im Westallgäu fehlt es an Hausärzten. Ein genossenschaftlicher Ansatz soll die Lage künftig verbessern.
    Im Westallgäu fehlt es an Hausärzten. Ein genossenschaftlicher Ansatz soll die Lage künftig verbessern. Foto: Sebastian Kahnert (dpa)

    Der Heimenkircher Gemeinderat hat sich am Montag über die Verbesserung medizinischen Versorgung im Westallgäu unterhalten und am Ende einhellig einen Beschluss gefasst: dass der Markt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) auf genossenschaftlicher Basis unterstützt – erst auf hausärztlicher, dann auch auf fachärztlicher Basis.

