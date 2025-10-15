Mehr Mediziner durch Genossenschaft? Westallgäuer Ratsgremium positioniert sich

Der Heimenkircher Gemeinderat hat sich am Montag über die Verbesserung medizinischen Versorgung im Westallgäu unterhalten und am Ende einhellig einen Beschluss gefasst: dass der Markt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) auf genossenschaftlicher Basis unterstützt – erst auf hausärztlicher, dann auch auf fachärztlicher Basis.

