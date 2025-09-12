Icon Menü
Helmut Caprano engagiert sich seit Jahrzehnten für Kultur in Lindenberg. Jetzt gibt er die Kunstausstellung ab

Ehrenamtlicher Einsatz

„Alles hat seine Zeit“: Dieser Allgäuer hat sich über 30 Jahre für Kunst und Kultur engagiert

Helmut Caprano organisiert seit 1992 die Westallgäuer Kunstausstellung. Jetzt gibt er die Verantwortung ab. Was ihm wichtig war und wer die Leitung übernimmt.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Helmut Caprano beim Aufhängen der Werke in der Westallgäuer Kunstausstellung.
    Helmut Caprano beim Aufhängen der Werke in der Westallgäuer Kunstausstellung. Foto: Thomas Gretler (Archiv)

    Wenn es um Kunst geht, kommt in Lindenberg (Landkreis Lindau) niemand an dem Mann vorbei. In den vergangenen Jahrzehnten hat Helmut Caprano Spuren in der Stadt hinterlassen. Gerade ist er dabei, die 59. Westallgäuer Kunstausstellung zu organisieren. Es wird seine 33. und letzte in verantwortlicher Position sein. „Alles hat seine Zeit. Meine war lang und schön“, sagt der Künstler und Grafiker.

