„Alles hat seine Zeit“: Dieser Allgäuer hat sich über 30 Jahre für Kunst und Kultur engagiert

Wenn es um Kunst geht, kommt in Lindenberg (Landkreis Lindau) niemand an dem Mann vorbei. In den vergangenen Jahrzehnten hat Helmut Caprano Spuren in der Stadt hinterlassen. Gerade ist er dabei, die 59. Westallgäuer Kunstausstellung zu organisieren. Es wird seine 33. und letzte in verantwortlicher Position sein. „Alles hat seine Zeit. Meine war lang und schön“, sagt der Künstler und Grafiker.
Ehrenamtlicher Einsatz
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden