Führung zeigt herbstliche Natur

Zum Abschluss der diesjährigen Kräuter-Reihe lud der Bund Naturschutz zur herbstlichen Kräuterführung mit Heidi Prinz ein. Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, noch einmal in die Welt der heimischen Pflanzen einzutauchen.

Die Teilnehmenden erfuhren nicht nur, wie sich wichtige Pflanzen bestimmen lassen, sondern auch, welche Bedeutung sie für uns Menschen als Heilmittel und Nahrungsquelle haben. Mit spannenden Informationen und heiteren Geschichten begeisterte Heidi Prinz sowohl Kinder als auch Erwachsene.

Gemeinsam wurden etwa Brennnesselsamen und -blätter probiert – nicht ohne das prickelnde Erlebnis, das manche Pflanze mit sich bringt. Auf anschauliche Weise zeigte die Führung, dass vieles, was wir für unser Leben brauchen, direkt vor unserer Haustür wächst – und wie wertvoll es ist, dieses Wissen zu bewahren und zu nutzen.

Damit endete die diesjährige Kräuterführungsreihe – und hinterließ einmal mehr Dankbarkeit und Staunen über den Reichtum der heimischen Natur.

