Beim Weinfest gibt es eine Ehrung

„Froh soll unser Lied erklingen, freudig wollen wir nun singen!“ Das war der Willkommensgruß des Männerchores Heimenkirch an die Gäste des Weinfestes 2025 in der Alten Turnhalle. Mit den ersten Liedern übertrug sich schnell die frohe Stimmung auf das Publikum, nicht zuletzt auch unterstützt durch den Fanclub des Männerchores.

Ein besonderes Highlight dieses Weinfestes war die Ehrung von Hermann Mayr, der als herausragender Tenorsänger für 65 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. Dirigent Josef Fink, der gleichzeitig Vorsitzender des Bodensee-Sängerkreises ist, überreichte die Urkunde des Bayerisch-Schwäbischen Chorverbandes, und Vorsitzender Winfried Wolf würdigte die Musikalität und Einsatzbereitschaft von Hermann Mayr über diese lange Zeit.

In Zahlen heißt das: etwa 3500 Proben und Auftritte und viele Arbeitsstunden für die Belange des Vereins. Hermann Mayr war all die Jahre mit viel Herzblut dabei und genießt nach wie vor die geselligen Stunden im Kreise seiner Sängerkameraden. „Für all das können wir nur ein riesiges Dankeschön aussprechen“, so Wolf.

Nach der Ehrung sorgte der Liederkranz Weiler, der als Gastchor eingeladen war, mit einem abwechslungsreichen Programm aus internationalen Liedern für beste Stimmung im Saal. Mit einem bunten Mix aus Schlager und Pop der 1970er Jahre setzte der Männerchor das Programm fort und sorgte mit Liedern wie „One Way Wind“, „Fürstenfeld“ und „Griechischer Wein“ für einen ausgelassenen Abend.

Wer Lust hatte, konnte anschließend das Tanzbein schwingen, zu dem Alleinunterhalter „Wolfi“ aus Vorarlberg aufspielte.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!